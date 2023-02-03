Смертность от злоупотребления алкоголем и наркотиками в Нижегородской области в январе составила 120 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Смертность от злоупотребления алкоголем и наркотиками в Нижегородской области в январе составила 120 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, общий коэффициент смертности в регионе снизился на 12%, но составляет 43,1 на 100 тысяч человек, тогда как в среднем по стране - 26,3.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что для решения этой проблемы необходимо как можно раньше убедить человека лечиться и вернуть ему мотивацию жить.

Также замгубернатора предложил пересмотреть часы продажи алкоголя.

"Чем больше мы об этом говорим, тем лучше: в школах, на предприятиях, в учреждениях культуры и т.д. С самого детского возраста надо воспитать инстинкт неприязни к этой теме", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что общая смертность в Нижегородской области в период новогодних праздников снизилась на 30%.