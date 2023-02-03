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Смертность от злоупотребления алкоголем и наркотиками в Нижегородской области в январе составила 120 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, общий коэффициент смертности в регионе снизился на 12%, но составляет 43,1 на 100 тысяч человек, тогда как в среднем по стране - 26,3.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что для решения этой проблемы необходимо как можно раньше убедить человека лечиться и вернуть ему мотивацию жить.
Также замгубернатора предложил пересмотреть часы продажи алкоголя.
"Чем больше мы об этом говорим, тем лучше: в школах, на предприятиях, в учреждениях культуры и т.д. С самого детского возраста надо воспитать инстинкт неприязни к этой теме", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось, что общая смертность в Нижегородской области в период новогодних праздников снизилась на 30%.
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