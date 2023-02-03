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Общая смертность в трудоспособном возрасте в Нижегородской области в январе сократилась на 16,3%. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в январе 2023 года скончались на 193 трудящихся нижегородца меньше, чем в январе 2022 года.
Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что в среднесрочном плане данный показатель влияет на смертность в старших возрастах.
При этом в основном причиной смерти в трудоспособном возрасте становится образ жизни. До 90% риска, приводящего к преждевременной смерти, приходится на потребление алкоголя и курение, избыточный вес, нарушение техники безопасности.
Ранее сообщалось, что смертность от злоупотребления алкоголем и наркотиками в Нижегородской области в январе составила 120 человек.
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