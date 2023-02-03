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Общество

Старинную икону обнаружили при ремонте в нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре

04 февраля 2023 16:09  [99] Общество

Фото: Нижегородская епархия

Старинную икону обнаружили при ремонте в нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, икона была найдена в здании бывшего монастырского больничного корпуса, завернутой в ветхую ткань и газету от 3 сентября 1917 года. 

Экспертная комиссия установила, что в центре иконы – чеканный крест-реликварий (ковчег для хранения духовных святынь, прежде всего мощей), по бокам которого выгравированы надписи, свидетельствующие о том, что в него вложены мощи святых угодников Божиих.

Эксперты засвидетельствовали наличие в реликварии 15 частиц святых мощей, а также частицы горы Голгофы и частицы Гроба Господня.

Изготовил икону мастер Алексей Запольский, работавший в Нижнем Новгороде в 1850-1875 годах.

Торжественную встречу иконы 6 февраля в 9:00 в Александро-Невском кафедральном соборе возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ранее сообщалось, что иконы из Нижегородской области покажут на выставке в Санкт-Петербурге.

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