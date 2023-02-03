Маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас рассматривается вариант переноса участка маршрута с улицы Рокоссовского на улицу Ванеева и площадь Советскую.

Далее маршрут планируется направить по улицам адмирала Васюнина и генерала Ивлиева до конечной остановки "Кузнечиха-2", где имеются условия для организации стоянки автобусов и отдыха водителей.

Сейчас на конечной остановке у ТРЦ "Жар-Птица" отмечается недостаток парковочных мест для автобусов большой вместимости.

Если решение о продление маршрута А-63 будет принято, то у жителей улиц Рокоссовского и Ивлиева появятся дополнительные возможности для поездки к поликлинике №30, а перенос конечного пункта в микрорайон "Кузнечиха-2" в дальнейшем позволит использовать на маршруте автобусы большей вместимости.

Зеленым цветом выделен действующий маршрут, красным - предлагаемые изменения

Свое мнение об изменении маршрута можно высказать в колл-центр ЦРТС по телефону 422-28-25.

Ранее сообщалось, что продление маршрута А-47 в Нижнем Новгороде до ЖК "Академический" перенесено на неопределенный срок.