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Продление маршрута А-47 в Нижнем Новгороде до ЖК "Академический" перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Напомним, данный автобусный маршрут планировалось продлить в начале текущего года.
Согласно информации, продление переносится в связи с необходимостью дополнительного согласования использования земельных участков по улице Академической, по которой будет следовать автобус. Данные участки закреплены за НГТУ им. Алексеева, поэтому их использование нужно согласовывать с Минобрнауки РФ.
Алена Чернышова отметила, что Центр развития транспортных систем и застройщик ЖК "Академический" принимают меры для ускорения согласования на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что "Нижегородпассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на 9 маршрутах в Нижнем Новгороде.
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