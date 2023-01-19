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Общество

Продление маршрута А-47 в Нижнем Новгороде до ЖК "Академический" перенесено на неопределенный срок

30 января 2023 10:52  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продление маршрута А-47 в Нижнем Новгороде до ЖК "Академический" перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, данный автобусный маршрут планировалось продлить в начале текущего года.

Согласно информации, продление переносится в связи с необходимостью дополнительного согласования использования земельных участков по улице Академической, по которой будет следовать автобус. Данные участки закреплены за НГТУ им. Алексеева, поэтому их использование нужно согласовывать с Минобрнауки РФ.

Алена Чернышова отметила, что Центр развития транспортных систем и застройщик ЖК "Академический" принимают меры для ускорения согласования на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что "Нижегородпассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на 9 маршрутах в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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