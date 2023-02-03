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Культура и отдых

Мероприятия ко Дню памяти Александра Пушкина пройдут в музее-заповеднике "Болдино" 10 февраля

06 февраля 2023 11:47  [98] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мероприятия, посвященные 186-й годовщине со дня смерти Александра Пушкина, пройдут в музее-заповеднике "Болдино" 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, памятные мероприятия начнутся в 12:00 с показа документального фильма "Православный Пушкин"в выставочном зале музея.

В 13:30 будет открыта выставка живописных и графических работ "Пушкин в портретах". В 14:30 у памятника поэту в усадьбе Пушкиных настоятель церкви Успения Божией Матери отслужит литию, после чего состоится выступление директора музея-заповедника Нины Жирковой.

В 14:45 - в то самое время, когда остановилось сердце Александра Пушкина, будет объявлена минута молчания. Участники мероприятий возложат цветы к подножию памятника.

В 16:00 в научно-культурном центре музея начнется литературно-музыкальная композиция по мотивам поэмы А.С. Пушкина "Цыганы".

Также 10 февраля можно будет бесплатно посетить все выставки музея-заповедника в селе Большое Болдино и музея литературных героев "Повестей Белкина" в селе Львовка.

Кроме того, в этот день в Нижегородском филиале музея-заповедника "Болдино" (Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 5) в 12:00 пройдет пешеходная экскурсия по пушкинским местам Нижнего Новгорода. В 14:30 у здания филиала состоится минута молчания и возложение цветов к мемориальной доске.

Ранее сообщалось, что гастрольные программы с мастер-классами будут доступны по "Пушкинской карте" в районах Нижегородской области.

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Теги:
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