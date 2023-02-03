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Бизнес

Нижегородское ООО "Технотекс" увеличило скорость изготовления геотекстиля более чем на 25% благодаря нацпроекту

06 февраля 2023 13:42  [80] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Технотекс" увеличило скорость изготовления геотекстиля более чем на 25% благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, компания из Ильиногорска производит геосинтетические материалы, которые используются в строительстве дорог и зданий, а также при благоустройстве территорий.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты регионального центра компетенций проработали на предприятии три месяца, во время которых провели аудит и сократили время чистки оборудования, что позволит увеличить скорость производства продукции более чем на 25%.

Руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин отметил, что на предприятии инструментам бережливого производства были обучены 13 сотрудников.

Ранее сообщалось, что более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами.

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Теги:
Нацпроект Производство
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