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Нижегородское ООО "Технотекс" увеличило скорость изготовления геотекстиля более чем на 25% благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, компания из Ильиногорска производит геосинтетические материалы, которые используются в строительстве дорог и зданий, а также при благоустройстве территорий.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты регионального центра компетенций проработали на предприятии три месяца, во время которых провели аудит и сократили время чистки оборудования, что позволит увеличить скорость производства продукции более чем на 25%.
Руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин отметил, что на предприятии инструментам бережливого производства были обучены 13 сотрудников.
Ранее сообщалось, что более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами.
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