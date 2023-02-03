Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел днем 6 февраля в доме №4 на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, всего спасателями из здания было эвакуировано 35 человек ( в том числе 4 ребенка).

Пожар в загоревшейся квартире был локализован на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет, а причина ЧП сейчас выясняется.

Ранее сообщалось, что квартира сгорела в доме по улице Дьяконова в Нижнем Новгороде.