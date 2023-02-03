Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2023 16:55  [55] Евгений Люлин посетил нижегородскую Православную гимназию 6 февраля
06 февраля 2023 16:47  [62] Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля
06 февраля 2023 15:59  [91] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 7 февраля
06 февраля 2023 15:43  [113] Движение перекроют в поселке Новинки на время проведения "Лыжни России - 2023" 11 февраля
06 февраля 2023 14:38  [125] Обязательную геномную регистрацию для подозреваемых и осужденных ввели в России
06 февраля 2023 13:59  [121] Более 25 мероприятий пройдет в нижегородском Центре ЗОЖ "Планета здоровья" с 6 по 11 февраля
06 февраля 2023 13:06  [200] Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года
06 февраля 2023 12:44  [154] Температурные качели от -13° до -3° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе
06 февраля 2023 12:29  [153] Более 100 лицензий на открытие новых аптек и медицинских учреждений было выдано в Нижегородской области в 2022 году
06 февраля 2023 10:32  [230] Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области 6 февраля
Общество

Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля

06 февраля 2023 16:47  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля на базе отдыха "Дзержинец". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, принять участие в лагере могут студенты вузов и ссузов в возрасте от 18 до 35 лет.

ARTcamp - новый проект, который реализуется в рамках программы "Молодёжной столицы" по трем направлениям: танцы, вокал, театр. Участники обретут новые знакомства, обменяются навыками и получат возможности для развития профессионального роста в вокале, театральном мастерстве и хореографии.

Наставниками в лагере выступят эксперты, добившиеся успеха в одном из направлений.

Подать заявку на ARTcamp можно по ссылке до 9 февраля включительно. Помимо заявки, необходимо будет выполнить творческие задания.

Проживание, питание, образовательная программа и проезд от Нижнего Новгорода до базы отдыха предоставляются бесплатно. 

Подробная информация об образовательной программе появится я в группе Молодёжный центр "Высота".

Ранее сообщалось, что почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph