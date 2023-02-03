Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля на базе отдыха "Дзержинец". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, принять участие в лагере могут студенты вузов и ссузов в возрасте от 18 до 35 лет.

ARTcamp - новый проект, который реализуется в рамках программы "Молодёжной столицы" по трем направлениям: танцы, вокал, театр. Участники обретут новые знакомства, обменяются навыками и получат возможности для развития профессионального роста в вокале, театральном мастерстве и хореографии.

Наставниками в лагере выступят эксперты, добившиеся успеха в одном из направлений.

Подать заявку на ARTcamp можно по ссылке до 9 февраля включительно. Помимо заявки, необходимо будет выполнить творческие задания.

Проживание, питание, образовательная программа и проезд от Нижнего Новгорода до базы отдыха предоставляются бесплатно.

Подробная информация об образовательной программе появится я в группе Молодёжный центр "Высота".

Ранее сообщалось, что почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых".