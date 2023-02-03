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Экономика

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в 2022 году составил 100,1%

06 февраля 2023 18:28  [53] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в 2022 году составил 100,1%, а по обрабатывающим производствам - 99,9%. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Саносян.

По его словам, наибольший рост в прошлом году показали отрасли, в которых наблюдалась высокая потребность в импортозамещении. Так, производство мебели увеличилось на 44,8%, готовых металлических изделий – на 36,3%, компьютеров и электроники – на 18,2%, продукции металлургии – на 14,3%, бумаги – на 4,9%, продукции химической промышленности – на 1,5%.

При этом Андрей Саносян отметил, что сохраняются проблемы в автомобилестроении, но планируется, что в 2023 года предприятия смогут частично восстановить объемы производства.

Также замгубернатора добавил, что в этом году нижегородский промышленный сектор продолжит делать акцент на внутреннего потребителя, увеличивать товарооборот с дружественными странами, разрабатывать и внедрять собственные научно-технологические решения, осваивать новую продукцию.

Ранее сообщалось, что производство диванов и детских кушеток в Нижегородской области в 2022 году выросло в 101,5 раза.

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Теги:
Промышленность
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