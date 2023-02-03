Почти 50 км сетей наружного освещения смонтируют в 2023 году на трассах Нижегородской области по нацпроекту БКД Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 50 км сетей наружного освещения планируется к монтажу в 2023 году на трассах Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Первые в этом году участки, где проводились соответствующие работы, уже сданы в эксплуатацию. Это участок протяженностью 700 метров на трассе Владимир – Муром – Арзамас в деревне Шелокша (Кулебакский район) и участок протяженностью 1,6 км в Павлове.

"Согласно контракту, работы планировалось провести в июне этого года. Но благодаря тому, что контракты были заключены заблаговременно, подрядчик принял решение завершить установку опор и монтаж освещения раньше срока. На обоих участках использованы светодиодные светильники, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности, хорошей освещенности и энергоэффективности", - отметил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.

Также в 2023 году будут выполнены работы по освещению участков региональных дорог Володарск – Ильино – выход на М-7, Кстово - Д. Константиново - а/д Нижний Новгород - Саратов, подъездов к Игумново, к центральной районной больнице в селе Починки, к селу Вад и на ряде других дорог, которыми часто пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы. Данные меры призваны повысить уровень безопасности на дорогах, особенно в темное время суток.

Контракты на данный вид работ заключены сразу на два года – 2022 и 2023, общая сумма финансирования составляет более 370 млн рублей. В прошлом году наружное освещение появилось на более чем 20 км дорог Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область третий год подряд становится одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД.