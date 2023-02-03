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Происшествия

Бывших руководителей ТСЖ в Афонино осудили за присвоение 7 млн рублей

07 февраля 2023 10:12  [107] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывших руководителей ТСЖ в Афонино осудили за присвоение 7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2014 по 2019 год председатель правления ТСЖ "ИФМ-Афонино" и главный бухгалтер похитили более 7 млн рублей, которые должны были быть направлены на оплату коммунальных услуг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 3, 4 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Бывший руководитель был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима, а главному бухгалтеру назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики в 2022 году были оштрафованы на 31 млн рублей.

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Теги:
ТСЖ Уголовное дело
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