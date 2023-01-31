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Общество

Нижегородские коммунальщики в 2022 году были оштрафованы на 31 млн рублей

02 февраля 2023 13:20  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские коммунальщики в 2022 году были оштрафованы на 31 млн рублей. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году в инспекцию поступило более 48 тысяч обращений, что на 12% больше, чем в 2021 году.

Чаще всего нижегородцы обращались по поводу содержания домов и текущего ремонта (41% от всех обращений), качества коммунальных услуг (34%) и некорректного начисления платы за услуги (18%).

Специалисты ГЖИ провели 1 220 внеплановых проверок, выдали 951 предписание и составили 815 протоколов об административном правонарушении. По итогам коммунальные компании, обслуживающие организации и ответственные лица оштрафованы на 31 млн рублей.

Кроме того, по требованиям Госжилинспекции в 2022 году был отремонтирован 331 подъезд, утеплены стены в 358 квартирах, приведены в надлежащее состояние кровли на 526 домах.

61 управляющей компании Нижегородской области были продлены лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. У шести домоуправляющих компаний лицензия была аннулирована.

Также профилактические визиты были проведены в 272 организациях.

Ранее сообщалось, что около 1 500 жалоб на неудовлетворительную работу коммунальщиков получил Выксунский отдел ГЖИ за год.

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Теги:
ГЖИ
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