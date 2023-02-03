Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту пожара в кстовской промзоне

Фото: прокуратура Нижегородской области
Пожар произошел утром 7 февраля в промзоне города Кстово Нижегородской области.
Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство уже организовало проверку по данному инциденту.
По предварительным данным, возгорание зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода по адресу шоссе Центральное,9. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.
Информация в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что более 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде.
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