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Происшествия

Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту пожара в кстовской промзоне

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Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Пожар произошел утром 7 февраля в промзоне города Кстово Нижегородской области.

Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство уже организовало проверку по данному инциденту.

По предварительным данным, возгорание зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода по адресу шоссе Центральное,9. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Информация в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что более 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кстовский район Пожар Прокуратура
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