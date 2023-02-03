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Два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, новые автобусы на маршруте Т-303 "Автостанция Бор - Нижний Новгород, ТПУ "Канавинский" появятся уже с завтрашнего дня.
Такое решение было принято в связи с обращением жителей.
Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен.
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