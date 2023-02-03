Два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, новые автобусы на маршруте Т-303 "Автостанция Бор - Нижний Новгород, ТПУ "Канавинский" появятся уже с завтрашнего дня.

Такое решение было принято в связи с обращением жителей.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен.