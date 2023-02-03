Производство молока в Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 3% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство молока в Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 3%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в регионе в прошлом году было произведено 600,3 тысяч тонн продукции.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в 2022 году в регионе было открыто 15 животноводческих ферм. Все они были построены по госпрограмме с возмещением хозяйству-инвестору до 50% понесенных затрат. На реализацию программы было направлено более 390 млн рублей субсидий, а в этом году размер поддержки увеличен до 530 млн.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что средний надой с одной коровы в 2022 году составил 7 306 кг, что на 6% больше, чем в 2021 году. Роста удалось достичь за счет укрепления кормовой базы, организации рационального, полноценного кормления и содержания животных, а также благодаря повышению уровня воспроизводства стада.

Лидерами по валовому производству молока за 2022 год среди сельскохозяйственных организаций Нижегородской области стали: ОАО "Тепелево" - с годовым производством молока в 20 тыс. тонн; ООО "Бутурлинское зерно" - 18 тыс. тонн; СПК "Дубенский" - 16,3 тыс. тонн; ООО СПК "Ждановский" - 16,2 тыс. тонн; СПК "Березники" - 13,7 тыс. тонн; ООО "Агрофирма "Заря" - 13,4 тыс. тонн; ООО Племзавод "Пушкинское" - 12,7 тыс. тонн; ООО им. Горького — 12 тыс. тонн; ООО "Племзавод им. Ленина" - 11,7 тыс. тонн.

В числе лидеров по валовому производству молока следующие районы области: Дальнеконстантиновский – 52,8 тыс. тонн; Пильнинский – 46,8 тыс. тонн; Бутурлинский – 38,7 тыс. тонн; Богородский – 37,3 тыс. тонн; Лысковский – 33,6 тыс. тонн; Починковский – 33,3 тыс. тонн; Ковернинский – 31,5 тыс. тонн; Кстовский – 26,3 тыс. тонн; Гагинский – 23,8 тыс. тонн; Вадский – 22,6 тыс. тонн; Большеболдинский – 22,1 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году.