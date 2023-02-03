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Выксе передано 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ПАО "КАМАЗ".
Согласно информации, автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 получил оператор наземного пассажирского транспорта МУП "Выксунское ПАП".
Планируется, что новые автобусы начнут работать на пригородных маршрутах уже в феврале.
Ранее сообщалось, что программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области.
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