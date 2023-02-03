Выксе передано 15 новых низкопольных автобусов большого класса Общество

Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

Выксе передано 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ПАО "КАМАЗ".

Согласно информации, автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 получил оператор наземного пассажирского транспорта МУП "Выксунское ПАП".



Планируется, что новые автобусы начнут работать на пригородных маршрутах уже в феврале.

Ранее сообщалось, что программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области.