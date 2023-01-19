Программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для обновления подвижного состава необходимо провести анализ работы пассажирских предприятий, которым необходимо выйти на операционную безубыточность.

Глава региона добавил, что в этом должно быть заинтересовано и руководство предприятий.

Недавно 5 новых автобусов было передано ОАО "Автомобилист" в Урене. Автобусы ПАЗ будут работать как в самом городе, так и в других населенных пунктах района.

98 населенных пунктов Уренского района связывают 17 маршрутов, которые обслуживает ОАО "Автомобилист". В среднем в день перевозчик обслуживает 3,5 тысячи человек.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, за последние несколько лет муниципалитетам было передано 169 автобусов. Всего в районах региона работает около 1300 единиц подвижного состава.

Планируется, что программа обновления подвижного состава общественного транспорта в муниципалитетах начнет действовать уже в этом году.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Кроме того, в столице Приволжья в рамках концессионного соглашения будет создана электробусно-троллейбусная сеть.