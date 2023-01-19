Вам решать!
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
31 января 2023 11:22  [38] Программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области
31 января 2023 10:56  [78] Новый дом для расселения аварийного жилфонда сдали в Урене
31 января 2023 10:42  [85] Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируется реконструировать по концессии к 2025 году
31 января 2023 09:15  [102] Сотрудники фонда "ОМК-Участие" и музея истории ВМЗ разработали тренинг по работе с людьми с инвалидностью
30 января 2023 19:21  [365] Ещё пять объектов накопленного экологического вреда ликвидируют в Нижегородской области до конца 2023 года
30 января 2023 19:14  [307] Участок улицы Алексеевской перекроют для транспорта 31 января
30 января 2023 18:20  [284] ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе
30 января 2023 17:58  [273] Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку по смягченным критериям
30 января 2023 17:44  [279] Смешарики познакомят юных туристов с Нижним Новгородом в тематическом путеводителе
30 января 2023 17:28  [276] Около 137 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Нижегородской области
Общество

Программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области

31 января 2023 11:22  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа обновления подвижного состава районных пассажирских предприятий разрабатывается в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для обновления подвижного состава необходимо провести анализ работы пассажирских предприятий, которым необходимо выйти на операционную безубыточность.

Глава региона добавил, что в этом должно быть заинтересовано и руководство предприятий.

Недавно 5 новых автобусов было передано ОАО "Автомобилист" в Урене. Автобусы ПАЗ будут работать как в самом городе, так и в других населенных пунктах района. 

98 населенных пунктов Уренского района связывают 17 маршрутов, которые обслуживает ОАО "Автомобилист". В среднем в день перевозчик обслуживает 3,5 тысячи человек.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, за последние несколько лет муниципалитетам было передано 169 автобусов. Всего в районах региона работает около 1300 единиц подвижного состава.

Планируется, что программа обновления подвижного состава общественного транспорта в муниципалитетах начнет действовать уже в этом году.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Кроме того, в столице Приволжья в рамках концессионного соглашения будет создана электробусно-троллейбусная сеть.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph