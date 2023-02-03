Почти 1,9 млрд рублей выделено Нижегородской области для сбалансированности бюджета Экономика

Нижегородской области выделили 1,89 млрд рублей дотаций на сбалансированность бюджета в условиях экономических санкций.

Как сообщил председатель комиссии СФ РФ, сенатор Андрей Макаров, предложение по выделению средств поддержала комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

По словам Андрея Макарова, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание финансовой стабильности регионов.

Выделенные региону средства направят на компенсацию снижения дотации на выравнивание в 2023 году.

"Нижегородская область реализует большое количество проектов, несмотря на непростую ситуацию. В ближайшее время примем решение и направим средства на финансирование первоочередных социально значимых расходов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита.