Роспотребнадзор заявил об активизации COVID-19 в России Общество

В Роспотребнадзоре заявили об активизации эпидемии коронавируса в России. Так, за последнюю неделю значительно возросло количество заболевших.

"Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев", - цитирует сообщение ведомства телеканал "360".

Отмечается, что заболеваемость выросла почти на 33% по сравнению с показателями прошлой недели. По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 7615 заболевших коронавирусом, госпитализация понадобилась 1445 заболевшим.

В Нижегородской области на прошлой неделе также наблюдался рост забелевших: ежедневно фиксировалось порядка 200 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 504 277 человек.

Кроме того, за последние сутки от последствий COVID-19 умерло три нижегородца. Общее количество летальных исходов этой болезни в регионе насчитывает 11 834.

Напомним, в Нижегородской области в последнее время широкое распространение получил новый вариант "омикрона" - штамм "кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.