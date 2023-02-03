Территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода. Согласно информации, парковка в зоне №116 вновь станет бесплатной. Ранее сообщалось, что количество платных парковок в Нижнем Новгороде увеличивать не планируется. Сейчас в полноценном режиме работает 114 платных парковочных зон, из них 111 – парковки открытого типа, 3 парковки - закрытого типа.

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