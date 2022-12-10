Количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию города.

Согласно информации, сейчас в полноценном режиме работает 114 платных парковочных зон, из них 111 – парковки открытого типа, 3 парковки - закрытого типа.

На данный момент администрация не рассматривает вопрос о расширении этого перечня.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.