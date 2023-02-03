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Медицинский хаб будет построен в Выксе по концессии за 3,5 млрд рублей

07 февраля 2023 15:58  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Медицинский хаб будет построен в Выксе по концессии за 3,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, концессионное соглашение подписали правительство региона и ООО "Медси Выкса".

Медицинский хаб будет включать в себя клинико-диагностический центр, в котором также появятся отделение стоматологии и станция скорой помощи, и родильный дом.

Клинико-диагностический центр будет рассчитан на не менее 100 посещений в смену для амбулаторно-поликлинических отделений и не менее 300 коек для больницы.

В родильном доме будет обустроено не менее 30 коек.

Концессионер вложит в проект около 3,5 млрд рублей, а построить медицинский хаб планируется в течение трех лет.

Егор Поляков отметил, что реализация проекта повысит доступность и качество оказания медицинской помощи, сможет улучшить уровень здоровья населения, модернизировать первичное звено здравоохранения не только в Выксунском, но и близлежащих районах.

Ранее сообщалось, что более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Выкса Здравоохранение
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