Пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в текущем году с июля по октябрь будет закуплено 5 новых составов электропоездов серии ЭП3Д в четырехвагонном исполнении.

Электрички будут работать на маршруте Моховые Горы - Московский вокзал - проспект Гагарина.

Также новый поезд будет курсировать из Нижнего Новгорода в Заволжье.

Отмечается, что данные электропоезда были произведены на Демиховским машиностроительным заводом (Московская область).

Ранее сообщалось, что количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля.