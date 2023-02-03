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Пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, в текущем году с июля по октябрь будет закуплено 5 новых составов электропоездов серии ЭП3Д в четырехвагонном исполнении.
Электрички будут работать на маршруте Моховые Горы - Московский вокзал - проспект Гагарина.
Также новый поезд будет курсировать из Нижнего Новгорода в Заволжье.
Отмечается, что данные электропоезда были произведены на Демиховским машиностроительным заводом (Московская область).
Ранее сообщалось, что количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля.
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