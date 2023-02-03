Очистные сооружения в поселке Березовая пойма начнут работать на полную мощность весной 2023 года Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Очистные сооружения в поселке Березовая пойма начнут работать на полную мощность весной 2023 года. Об этом сообщили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, объект был построен Нижегородским водоканалом из белорусских комплектующих за несколько месяцев. Сейчас на станции очистки стоков идут пуско-наладочные работы.

Как отметил Юрий Шалабаев, вода на станции будет проходить механическую, биологическую и физико-химическую обработки, а также обеззараживание ультрафиолетом.

Суточный объем очистки новой станции – 200 кубов сточных вод. Планируется, что она выйдет на полную проектную мощность весной.

Гендиректор АО "Нижегородский Водоканал" Илья Халтурин рассказал, что станция полностью автоматизированные и работает практически без присутствия персонала.

Отмечается, что на станции используется мембранный биореактор, который в Нижегородской области используется впервые. Он очищает воду до показателей значительно выше нормативных.

Срок эксплуатации новой станции может достигать 30-50 лет.

Ранее сообщалось, что строительство водопровода в Новопокровском планируется завершить весной 2023 года.