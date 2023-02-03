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Единый номер "122" для записи на прием к врачу будет введен в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, универсальный номер для всех поликлиник города начнет работать в марте 2023 года. Сейчас ведется тестирование единой диспетчерской службы.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что сейчас у каждого учреждения есть свой номер, но не всегда их собственные колл-центры справляются с потоком обращений. Для решения этой проблемы и создается единый номер.
В единой диспетчерской службе также будет внедрена система распознавания голоса и голосовой помощник "Вера".
"Глубоко уверен, что единый телефон позволит снизить нагрузку на поликлиники и существенно упростить запись пациентов к врачам", - написал заместитель губернатора.
Ранее сообщалось, что практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице.
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