Единый номер "122" для записи на прием к врачу будет введен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Единый номер "122" для записи на прием к врачу будет введен в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, универсальный номер для всех поликлиник города начнет работать в марте 2023 года. Сейчас ведется тестирование единой диспетчерской службы.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что сейчас у каждого учреждения есть свой номер, но не всегда их собственные колл-центры справляются с потоком обращений. Для решения этой проблемы и создается единый номер.

В единой диспетчерской службе также будет внедрена система распознавания голоса и голосовой помощник "Вера".

"Глубоко уверен, что единый телефон позволит снизить нагрузку на поликлиники и существенно упростить запись пациентов к врачам", - написал заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице.