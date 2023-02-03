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Происшествия

Полиция задержала нижегородца, устроившего дрифт с человеком на крыше автомобиля

08 февраля 2023 17:10  [94] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники ГИБДД установили и задержали нижегородца, устроившего дрифт с человеком на крыше автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором отечественный автомобиль дрифтует по парковке торгового центр в Автозаводском районе. При этом на крыше машины находился молодой человек. События датировались 4 февраля.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД по Нижнему Новгороду установили личность водителя. Им оказался 19-летний местный житель, у которого даже не было водительских прав.

В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола: за управление транспортным средством при наличии неисправностей, управление транспортным средством без прав, за перевозку людей вне кабины автомобиля и за отсутствие автостраховки.

Полицейские также выяснили, что молодой человек месяц назад уже привлекался к административной ответственности за езду без прав.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении водителя Toyota Land Cruiser, по вине которого накануне погиб водитель встречного автомобиля.

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Теги:
Автозаводский район ГИБДД
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