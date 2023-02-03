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Общество

Первую сваю забили на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

09 февраля 2023 12:28  [86] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первую сваю забили на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, сваи для будущего котлована начали забивать на улице Горького.

Как рассказал начальник участка монолитных работ ГК "Моспроект-3" Сергей Патрушев, всего будет установлено 210 свай. Первая из них обустроена для ограждения стартового котлована. 

После устройства каркаса котлована начнутся земляные работы на глубине до 12 метров. 

Представители ГУММиД отметили, что установка свай - самый "шумный" этап работ. 

"Но мы ведь помним, что неудобства временны, а комфорт навсегда!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров.

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Теги:
Метро Строительство
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