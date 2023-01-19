Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 января 2023 12:45  [31] Девять домов расселят в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ
20 января 2023 12:16  [74] Дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей
20 января 2023 12:02  [148] Нижегородский цирк возглавила директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова
20 января 2023 11:56  [98] Глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров
20 января 2023 11:43  [99] Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов России
20 января 2023 10:54  [149] Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами
20 января 2023 09:50  [120] Мобилизованные индивидуальные предприниматели освобождены от сдачи статотчетности
20 января 2023 09:39  [159] Котлован начали копать для продления строительства метро на улице Горького Нижнего Новгорода
19 января 2023 18:50  [326] Строительство школы и многоквартирного дома в микрорайоне  Боталово-4 Борского округа идет в соответствии с графиком
19 января 2023 17:56  [307] Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий
Общество

Глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров

20 января 2023 11:56  [98] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глубина котлованов под проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, котлован, располагающийся за действующей станцией "Горьковская", будет организован для прокладки тоннеля к будущей станции "Площадь Свободы".

Ширина этого котлована составит 22,4 метра, длина по дну - 70 метро, а максимальная глубина достигнет 12,5 метров.

Котлован на станции "Сенная" будет значительно длиннее - 130, 9 метров. Максимальная ширина составит 31,2 метра, а глубина - 16,6 метров.

Напомним, 19 января на улице Горького начали копать котлован для продления метрополитена.

Ранее сообщалось, что еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph