Глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глубина котлованов под проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, котлован, располагающийся за действующей станцией "Горьковская", будет организован для прокладки тоннеля к будущей станции "Площадь Свободы".

Ширина этого котлована составит 22,4 метра, длина по дну - 70 метро, а максимальная глубина достигнет 12,5 метров.

Котлован на станции "Сенная" будет значительно длиннее - 130, 9 метров. Максимальная ширина составит 31,2 метра, а глубина - 16,6 метров.

Напомним, 19 января на улице Горького начали копать котлован для продления метрополитена.

Ранее сообщалось, что еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная".