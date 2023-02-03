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Общество

Подрядчик восстановит деформированную брусчатку на улице Большой Покровской

10 февраля 2023 14:30  [65] Общество

Фото: соцсети "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчик восстановит деформированную брусчатку на улице Большой Покровской. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

Согласно информации, в 2021 году подрядчик отказался устранять выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. В связи с этим исковое заявление об их устранении было направлено в суд, который обязал подрядную организацию восстановить покрытие.

Подрядчик устранит локальные повреждения брусчатки в рамках работ по содержанию улицы Большой Покровской и выставит регрессные требования.

Также в администрации Нижегородского района сообщили, что ремонт брусчатки в Большом сквере на площади Минина и Пожарского будет проведен в рамках текущего содержания территории при наступлении устойчивой плюсовой температуры.

Напомним, что в 2021 году улица Большая Покровская отремонтирована и комплексно благоустроена. Было проведено озеленение, установлены новые фонари, деревянные подиумы и уложена новая плитка.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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