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Электрокатамаран "ЭкоходЪ" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, судно будет работать на регулярных и прогулочных рейсах.
Также на катамаране можно будет проводить различные мероприятия, так как его салон трансформируется под любую рассадку гостей. Кроме того, есть возможность организации сцены или фотозоны.
Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров. Его длина - 31 метр, ширина - 10,3 метра. Катамаран может развивать скорость до 30 км/час.
Ранее сообщалось, что речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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