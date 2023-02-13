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Культура и отдых

Выставка к 150-летию со дня рождения певца Федора Шаляпина открылась в Нижегородском музее-заповеднике

13 февраля 2023 17:23  [63] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "Федор Иванович Шаляпин – живой и близкий. Нижегородский театр времен Шаляпина" открылась в главном здании Нижегородского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал генеральный директор музея Юрий Филиппов, в экспозиции представлены мемориальные вещи певца, предметы, рассказывающие о театральной жизни начала ХХ века, подлинные письма Федора Шаляпина.

Также на выставке в залах второго этажа Усадьбы Рукавишниковых представлены уникальные мемориальные предметы: подаренный ученикам "шаляпинской" школы в Александровке фотопортрет Федора Ивановича с автографом и импозантная трость из рога. Впервые выставлен дневник известного нижегородского предпринимателя Федора Каменского с описанием впечатлений от встречи с Федором Шаляпиным. 

На открытии выставки прозвучали песни в исполнении Шаляпина, записанные на граммофонные пластинки, а также прошла презентация фильма "187 дней в Нижнем Новгороде", снятого сотрудниками музея-заповедника специально к 150-летию со дня рождения певца.

Кинокартина повествует о жизни Федора Шаляпина с момента приезда на Всероссийскую художественно-промышленную выставку в 1896 году в составе труппы Саввы Мамонтова до последнего концерта в 1910 году. В ближайшее время с фильмом можно будет ознакомиться в группе Нижегородского музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Выставка будет работать до 4 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что цикл фортепианных концертов Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 февраля по 3 марта.

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Теги:
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