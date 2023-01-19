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Культура и отдых

Цикл фортепианных концертов Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 февраля по 3 марта

28 января 2023 16:14  [108] Культура и отдых

В нижегородском культурном центре "Пакгаузы" с 17 февраля по 3 марта пройдёт цикл концертов фортепианной музыки, во время которого зрители смогут услышать произведения великих композиторов разных эпох - Баха, Бетховена, Листа, Шумана, Шопена, Стравинского, Рахманинова. Фестиваль организован Нижегородским театром оперы и балета им. Пушкина.

В фестивале примут участие титулованные молодые российские и зарубежные пианисты Илья Папоян (Санкт-Петербург), Николай Кузнецов (Москва), Константин Емельянов (Краснодар), Владислав Хандогий (Минск), Энджел Вонг (Лос-Анджелес). После каждого концерта зрители смогут пообщаться с исполнителями, задать им свои вопросы и побеседовать на околомузыкальные темы.

"Для нас важно, чтобы культурная жизнь города обогащалась событиями, которые одновременно помогают развитию молодых артистов и привлекают такую же молодую аудиторию в зрительные залы. Цикл концертов, который пройдет в "Пакгаузах", соединяет культурную составляющую с образовательной и поможет слушателям и исполнителям вступить в открытый диалог", – рассказал о проекте худрук Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов.

Билеты на концерты данного цикла доступны в кассе театра оперы и балета.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных ещё в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство. Открытие площадки состоялось летом 2022 года.

Уже в декабре выставочный центр на Стрелке победил в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards, в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards. Также Пакгаузы стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини".

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Теги:
Концерты Музыка Пакгаузы
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