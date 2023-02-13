Развращавшего двух несовершеннолетних девочек мужчину задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Развращавшего двух несовершеннолетних девочек мужчину задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 42-летний мужчина вечером 12 февраля на проспекте Кораблестроителей совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек - в частности, демонстрировал им свои половые органы.

Он был задержан 14 февраля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 135 ч. 3 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц).

Следователи проверят его причастность к совершению аналогичных преступлений. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строгого режима за похищение двух девочек.