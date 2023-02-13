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Развращавшего двух несовершеннолетних девочек мужчину задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 42-летний мужчина вечером 12 февраля на проспекте Кораблестроителей совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек - в частности, демонстрировал им свои половые органы.
Он был задержан 14 февраля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 135 ч. 3 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц).
Следователи проверят его причастность к совершению аналогичных преступлений. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строгого режима за похищение двух девочек.
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