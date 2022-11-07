Жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строго режима за похищение двух девочек Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строго режима за похищение двух девочек. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 12 февраля 2021 года подсудимый на улице Свободы в Арзамасе совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

15 февраля 2021 года он совершил неудачную попытку похищения 14-летней девочки, а затем, угрожая ножом, похитил трёх несовершеннолетних. Две из них смогли сбежать, а 12-летнюю девочку злоумышленник отвел к себе домой. Оттуда она смогла позвонить своему отцу, который обратился в полицию. Вечером того же дня подсудимый был задержан.

В отношении 44-летнего преступника было возбуждено уголовное дело по статьям 126 ч. 2 п. "в, г, д" УК РФ(похищение человека – 4 эпизода) и 132 ч. 4 п. "б" УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он был заключен под стражу. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что нижегородского педофила приговорили к 15 годам колонии особого режима.