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Временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
Напомним, ранее от жителей Нижнего Новгорода поступили жалобы на состояние плитки у памятника Минину на площади Минина и Пожарского.
Согласно информации, сейчас для удобства пешеходов в сквере идет временный ремонт покрытия.
Полноценный ремонт пройдет в рамках текущего содержания территории после наступления устойчивой плюсовой температуры.
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