Временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского Общество

Фото: администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Напомним, ранее от жителей Нижнего Новгорода поступили жалобы на состояние плитки у памятника Минину на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, сейчас для удобства пешеходов в сквере идет временный ремонт покрытия.

Полноценный ремонт пройдет в рамках текущего содержания территории после наступления устойчивой плюсовой температуры.