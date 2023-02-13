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Общество

Временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского

16 февраля 2023 14:13  [188] Общество

Фото: администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Напомним, ранее от жителей Нижнего Новгорода поступили жалобы на состояние плитки у памятника Минину на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, сейчас для удобства пешеходов в сквере идет временный ремонт покрытия.

Полноценный ремонт пройдет в рамках текущего содержания территории после наступления устойчивой плюсовой температуры.

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Теги:
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