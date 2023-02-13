Более 80 семей прибыло в Нижний Новгород в 2022 году по программе содействия добровольному переселению соотечественников

Фото:
Более 80 семей прибыло в Нижний Новгород в 2022 году по программе "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Об этом на заседании постоянной комиссии Гордумы по социальной политике рассказала замдиректора департамента по социальной политике администрации города Любовь Гаврилова.
Согласно информации, в 2022 году из-за границы для проживания в Нижний Новгород прибыло 87 семей, из которых часть уже получили российское гражданство.
Также в прошлом году к переселению было согласовано 302 семьи, в которых проживает более 800 человек.
Всего же за время действия программы (с 2006 года) было согласовано переселение около 9 тысяч потенциальных жителей Нижнего Новгорода, из которых более 3200 уже проживают в столице Приволжья.
Ранее сообщалось, что более 4 тысяч переселенцев с Донбасса находятся в Нижегородской области.
Также напомним, что около 500 семей переселятся из-за рубежа в Нижний Новгород до 2025 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+