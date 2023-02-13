Выставка "Советская эпоха в фотографиях Виктора Бородина" открылась в нижегородском Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка "Советская эпоха в фотографиях Виктора Бородина" (6+) открылась в нижегородском Русском музее фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы смогут увидеть 30 фотографий Виктора Бородина, сделанных в 1950–1980-е годы. Многие из них представлены впервые.

Как рассказала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова, портреты рабочих, колхозников, передовиков производства, ученых, писателей и поэтов, сделанные Виктором Бородиным, полны эмоций, мыслей, стремлений.

Также на выставке можно увидеть фотопортреты известных личностей, сделанные в неформальной обстановке: космонавт Андриян Николаев на рыбалке, полярный исследователь Иван Панин на встрече с пионерами, писатель Сергей Михалков со школьниками, размышляющий над расчетами конструктор Ростислав Алексеев, виолончелист Мстислав Ростропович на концерте в цехе Горьковского автозавода.

Ранее сообщалось, что выставка к 150-летию со дня рождения певца Федора Шаляпина открылась в Нижегородском музее-заповеднике.