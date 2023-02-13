Выставка "Советская эпоха в фотографиях Виктора Бородина" открылась в нижегородском Русском музее фотографии

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Выставка "Советская эпоха в фотографиях Виктора Бородина" (6+) открылась в нижегородском Русском музее фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, нижегородцы смогут увидеть 30 фотографий Виктора Бородина, сделанных в 1950–1980-е годы. Многие из них представлены впервые.
Как рассказала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова, портреты рабочих, колхозников, передовиков производства, ученых, писателей и поэтов, сделанные Виктором Бородиным, полны эмоций, мыслей, стремлений.
Также на выставке можно увидеть фотопортреты известных личностей, сделанные в неформальной обстановке: космонавт Андриян Николаев на рыбалке, полярный исследователь Иван Панин на встрече с пионерами, писатель Сергей Михалков со школьниками, размышляющий над расчетами конструктор Ростислав Алексеев, виолончелист Мстислав Ростропович на концерте в цехе Горьковского автозавода.
Ранее сообщалось, что выставка к 150-летию со дня рождения певца Федора Шаляпина открылась в Нижегородском музее-заповеднике.
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