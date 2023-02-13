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Общество

Проходческий щит для продления метро до станции "Сенная" планируется установить в мае 2023 года

17 февраля 2023 11:49  [246] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проходческий щит для строительства линии метрополитена до станции "Сенная" планируется установить в мае 2023 года. Об этом на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Согласно информации, на данный момент подрядчику строительства "Моспроект-3" уже перечислено 14,4 млрд рублей.

Проект строительства новых станций в верхней части города разделен на 15 этапов, из которых 10 уже спроектированы, 7 получили положительное заключение госэкспертизы. Еще 3 этапа получат положительное заключение в марте 2023 года.

На улице Горького подготовительный этап был завершен в ноябре 2022 года, на площади Свободы его планируется завершить в сентябре 2023 года, у ТЦ "Шоколад" подготовительный этап также завершен. На площади Сенной все подготовительные работы планируется завершить в сентябре.

В марте также планируется получение одобрения на проект самих тоннелей метрополитена. После этого в апреле-мае запланирован монтаж трех тоннелепроходческих щитов. Проходка щита от площади Горького до площади Свободы займет около полугода, сообщил Андрей Левдиков.

От площади Сенной до площади Свободы друг за другом пойдут два щита. В комплексе на проходку всех щитов закладывается 1,5 года.

Говоря о перекрытии дорог на время строительство метро, первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, отметил, что перекрытий будет много.

"Предусматривается полное перекрытие в местах проведения работ - и не только там. Мы будем выносить сети на Ошарской, на площади Свободы и даже Варварскую будем перекрывать, но это все должны быть тщательно спланированные мероприятия для минимизации последствий для жителей нашего города", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первую сваю залили на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что участок улицы Ошарской будет закрыт для транспорта с 27 февраля до 15 апреля из-за строительства метро.

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Теги:
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