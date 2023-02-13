Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2023 17:33  [5] Движение на улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде перекроют до 25 февраля
17 февраля 2023 17:20  [22] Стоимость продуктового набора на блины в Нижегородской области составила 163 рубля
17 февраля 2023 16:45  [131] Члены лодочной станции "Турист" на Гребном канале обратились в прокуратуру за восстановлением прав на землю
17 февраля 2023 16:31  [86] Масштабное исследование в области профилактики социального сиротства стартовало в Нижегородской области
17 февраля 2023 15:46  [113] Подъезд к Тонкинской ЦРБ отремонтируют в 2023 году за 5 млн рублей по нацпроекту
17 февраля 2023 15:27  [105] Специальную программу адаптации для участников СВО и их семей разработают в Нижегородской области
17 февраля 2023 14:58  [125] Первое в 2023 году заседание Общественной палаты III созыва состоялось в Нижнем Новгороде
17 февраля 2023 14:02  [149] Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров
17 февраля 2023 13:44  [380] Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года
17 февраля 2023 13:16  [144] Дома-близнецы отреставрируют в Арзамасе за счет двух нижегородских меценатов
Общество

Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров

17 февраля 2023 14:02  [149] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, ГК "Мещеряков" оштрафовала своих водителей за проезд остановок без посадки и высадки пассажиров.

Так, за последнюю неделю пять водителей маршрута Т-67 лишись своих премий за февраль в размере 3 тысяч рублей. Семь водителей маршрута Т-45 не получат 4 тысячи рублей.

Также один водитель маршрута Т-81 лишился премии в размере 3 тысяч рублей.

Как отметили представители перевозчика, в случае повторных нарушений водители будут уволены.

Ранее сообщалось, что лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph