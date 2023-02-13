Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, ГК "Мещеряков" оштрафовала своих водителей за проезд остановок без посадки и высадки пассажиров.

Так, за последнюю неделю пять водителей маршрута Т-67 лишись своих премий за февраль в размере 3 тысяч рублей. Семь водителей маршрута Т-45 не получат 4 тысячи рублей.

Также один водитель маршрута Т-81 лишился премии в размере 3 тысяч рублей.

Как отметили представители перевозчика, в случае повторных нарушений водители будут уволены.

Ранее сообщалось, что лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде.