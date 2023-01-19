Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов.



Согласно информации, в рамках конкурса будут подсчитано количество жалоб на перевозчика, количество выявленных нарушений и результаты реагирования предприятия на нарушения и жалобы.



Отмечается, что в январе в Нижнем Новгороде не было обнаружено отказов выдачи билетов. Также снизилось количество жалоб на неработающие системы отопления и информирования об остановках в транспорте. Практически перестали фиксироваться случаи курения и телефонные разговоры водителей во время движения.



Наиболее частым нарушением у перевозчиков остается проезд остановок без посадки и высадки пассажиров. Выросло и количество обращений по поводу отсутствия отображения транспортных средств в информационной навигационной системе. Часто эта проблема возникает из-за использования водителями глушилок.



В связи с этим Артем Бафанов заявил, что контроль за работой навигационного оборудования будет ужесточен.



В свою очередь индивидуальный предприниматель, учредитель ООО "Рейс-НН" Мурвет Алиев предложил ужесточить санкции к водителям, нарушающим правила перевозок. По его словам, перевозчикам необходимо создать условия, при которых злостные нарушители не будут иметь возможности переходить с одного места работы на другое.



Ранее сообщалось, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.