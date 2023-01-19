Вам решать!
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 января 2023 15:38  [1] Ученые ННГУ им. Лобачевского разработали новый вид биоудобрений
30 января 2023 15:22  [42] Ремонт клинико-диагностической лаборатории и кабинетов специалистов стартовал в поликлинике №37 Нижнего Новгорода
30 января 2023 14:54  [79] Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде
30 января 2023 14:32  [94] Юные нижегородцы стали участниками Всероссийской акции "Фронтовая открытка"
30 января 2023 14:19  [116] Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов
30 января 2023 13:58  [129] Вадим Булавинов: "Активность жителей – половина успеха при решении вопросов благоустройства"
30 января 2023 13:50  [130] Роструд напомнил про длинные февральские выходные в 2023 году
30 января 2023 13:26  [130] Половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде
30 января 2023 13:18  [161] Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта
30 января 2023 12:11  [241] Двухкорпусную гостиницу планируется построить в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде
Общество

Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде

30 января 2023 14:54  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов.

Согласно информации, в рамках конкурса будут подсчитано количество жалоб на перевозчика, количество выявленных нарушений и результаты реагирования предприятия на нарушения и жалобы.

Отмечается, что в январе в Нижнем Новгороде не было обнаружено отказов выдачи билетов. Также снизилось количество жалоб на неработающие системы отопления и информирования об остановках в транспорте. Практически перестали фиксироваться случаи курения и телефонные разговоры водителей во время движения.

Наиболее частым нарушением у перевозчиков остается проезд остановок без посадки и высадки пассажиров. Выросло и количество обращений по поводу отсутствия отображения транспортных средств в информационной навигационной системе. Часто эта проблема возникает из-за использования водителями глушилок.

В связи с этим Артем Бафанов заявил, что контроль за работой навигационного оборудования будет ужесточен.

В свою очередь индивидуальный предприниматель, учредитель ООО "Рейс-НН" Мурвет Алиев предложил ужесточить санкции к водителям, нарушающим правила перевозок. По его словам, перевозчикам необходимо создать условия, при которых злостные нарушители не будут иметь возможности переходить с одного места работы на другое.

Ранее сообщалось, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph