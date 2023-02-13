Первое в 2023 году заседание Общественной палаты III созыва состоялось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первое в 2023 году заседание Общественной палаты III созыва состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, члены палаты рассмотрели вопросы об утверждении приоритетных проектов, структуры, избрании заместителя председателя комиссии по экологии и охране природы, о формировании рабочих групп, об информационной поддержке проектов Общественной палаты.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в 2023 году в городе пройдет множество мероприятий и программ, в реализации которых примет участие и Общественная палата.

По словам председателя Гордумы Олега Лавричева, палата сейчас реализует несколько социальных проектов, среди которых "Ждем дома!", направленный на адаптацию военнослужащих после тяжелых травм. Также члены палаты провели новогодние праздники для детей Донбасса, участвуют в школьных уроках "Разговоры о важном", помогли с лекарствами вынужденным переселенцам.

Как рассказал председатель Общественной палаты Сергей Горин, члены палаты единогласно проголосовали за следующие приоритетные направления их работы: "Родительский контроль" - комиссии по социальной политике; "Нижний Новгород – Родина Героев" - комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; "Культурный код Нижнего Новгорода" - комиссии по культуре и просвещению; "Площадь народного единства"- комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; "Город на связи" - комиссии по местному самоуправлению; "Нижний – Молодежная столица России" - комиссии по делам молодежи и ЗОЖ; "Комфортный город" - комиссии по формированию комфортной городской среды и развитию города; "Экология сознания" - комиссии по экологии и охране природы.

Также члены Общественной палаты единогласно проголосовали за кандидатуру Сергея Бурнина на пост заместителя председателя комиссии по экологии и охране природы.

Напомним, Общественная палата III созыва была сформирована в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года.

С полным списком членов Палаты третьего созыва можно ознакомиться по ссылке.