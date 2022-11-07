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Политика

Общественная палата III созыва сформирована в Нижнем Новгороде

11 ноября 2022 13:24  [362] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественная палата III созыва сформирована в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики городской администрации.

Согласно информации, 10 ноября состоялись выборы 10 членов Общественной палаты Нижнего Новгорода третьего созыва.

Как уточнили в департаменте, формирование Палаты проходит в 3 этапа: на двух первых глава Нижнего Новгорода и Гордума утверждают по 10 кандидатур, на третьем этапе же утвержденные члены путем тайного голосования выбирают ещё 10 человек из списка кандидатов, подавших документы и не утвержденных ранее.   

Мэр Юрий Шалабаев отметил, что каждый из кандидатов по-разному "пришел" в общественную деятельность, но их объединяет большой профессиональный и жизненный опыт.

В свою очередь председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подчеркнул, что в третьем созыве присутствуют представители практически всех профессий и компетенций.

Первое заседание Общественной палаты пройдет 1 декабря в 17:00 в здании городской администрации.

С полным список членов Палаты третьего созыва можно ознакомиться по ссылке.

Ранее члены Общественной палаты Нижнего Новгорода второго созыва обсудили с Юрием Шалабаевым итоги работы за 3 года.

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Теги:
Общественная палата
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