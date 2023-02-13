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Масленичные гуляния организуют в парках Нижнего Новгорода 26 февраля. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
Так, в парке "Швейцария" с 11:00 до 15:00 пройдет развлекательная программа, посвященная проводам зимы. Для гостей организуют игры, конкурсы, экскурсии и концерт.
В парках "Дубки" и "Светлоярский" программа "Широкая Масленица" пройдет с 13:00 до 16:00. Здесь выступят вокальные и танцевальные коллективы, будут организованы детская анимация и конкурсы для взрослых, фаер-шоу, сожжение чучела и многое другое.
В Автозаводском парке с 12:00 до 19:00 состоится праздничная программа "Гуляй, душа русская!", в рамках которой продет концерт творческих коллективов Нижнего Новгорода, выставка-ярмарка, анимационная программа в детском городке "Чиполлино", "Молодецкие забавы" на "сухом озере", фаер-шоу и сжигание чучела Масленицы.
Также в течение Масленичной недели библиотеки Нижнего Новгорода проведут посиделки, чаепития, мастер-классы, лектории, тематические квизы и викторины.
Ранее сообщалось, что масленичные гулянья с хороводами и народными танцами пройдут в Нижегородском кремле.
Также напомним, что нижегородцы могут посетить празднование Масленицы на острове Свияжск в Татарстане.
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