Масленичные гуляния организуют в парках Нижнего Новгорода 26 февраля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Масленичные гуляния организуют в парках Нижнего Новгорода 26 февраля. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Так, в парке "Швейцария" с 11:00 до 15:00 пройдет развлекательная программа, посвященная проводам зимы. Для гостей организуют игры, конкурсы, экскурсии и концерт.

В парках "Дубки" и "Светлоярский" программа "Широкая Масленица" пройдет с 13:00 до 16:00. Здесь выступят вокальные и танцевальные коллективы, будут организованы детская анимация и конкурсы для взрослых, фаер-шоу, сожжение чучела и многое другое.

В Автозаводском парке с 12:00 до 19:00 состоится праздничная программа "Гуляй, душа русская!", в рамках которой продет концерт творческих коллективов Нижнего Новгорода, выставка-ярмарка, анимационная программа в детском городке "Чиполлино", "Молодецкие забавы" на "сухом озере", фаер-шоу и сжигание чучела Масленицы.

Также в течение Масленичной недели библиотеки Нижнего Новгорода проведут посиделки, чаепития, мастер-классы, лектории, тематические квизы и викторины.

Ранее сообщалось, что масленичные гулянья с хороводами и народными танцами пройдут в Нижегородском кремле.

Также напомним, что нижегородцы могут посетить празднование Масленицы на острове Свияжск в Татарстане.