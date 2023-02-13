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Общество

Нижегородцы могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих общественных инициатив 

20 февраля 2023 14:58  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцы могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих общественных инициатив в рамках конкурса "СВЕТИ". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, принять участие в конкурсе могут физические лица в возрасте от 18 лет, инициативные группы и объединения горожан, незарегистрированные в качестве юридических лиц.

Как рассказал директор департамента Артур Штоян, на реализацию проекта общегородского масштаба можно получить до 500 тысяч рублей, а на локальные проекты районного уровня – до 200 тысяч рублей. Реализовать проект будет необходимо до 30 октября текущего года.

Заявки принимаются по следующим направлениям: "Родина моя",  "Поддержка рядом", "ЭкоМир и мы", "Делаем добро вместе", "Выбор за тобой", "Окна возможностей", "Твоя территория", "Дружба без границ" и "Нижний Новгород – молодежная столица России".

Подать свою заявку можно до 31 марта на электронную почту konkurs_sveti@mail.ru с последующим предоставлением пакета оригиналов поданных документов в бумажном виде по адресу: Нижний Новгород, ул. Нижне-Печерская, д.2.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайтах организатора конкурса и администрации Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что более 146 млн рублей направят на гранты нижегородским молодым и социальным предпринимателям.

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Теги:
Конкурсы Социальные проекты
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