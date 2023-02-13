Более 136 тысяч человек посетили нижегородский Арсенал в 2022 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заведующий нижегородским "Арсеналом" Александр Комаров рассказал об итогах работы музея в 2022 году и поделился планами на текущий год.

Согласно информации, в прошлом году музей посетили более 136 000 человек, из них по "Пушкинской карте" – 6302 человека. На 35% увеличилось число посетителей сайт - до 126 тысяч человек, а количество подписчиков в соцсети "Вконтакте" выросло до 18 900 пользователей.

Кроме того, у Арсенала появились Telegram-каналы: основной arsenalevents и канал Молодежного клуба arsenalmolod с общим количеством подписчиков более 1 300 человек.

Что касается 2023 года, то 10 марта в музее откроется выставка "До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса", организованная совместно с Благотворительным фондом "ОМК-участие". До 9 апреля будет работать выставка "Названо Вазари. Возрождение".

С 30 марта по 1 апреля пройдет форум науки и искусства "Универсум", в рамках которого состоятся междисциплинарные лекции, экскурсии, дискуссии и концерты.

С 22 по 24 сентября в десятый раз пройдет фестиваль текстов об искусстве "Вазари". Темой Фестиваля графики на Музейной набережной в 2023 году станет "Художник и текст". В рамках сотрудничества "Арсенала" с музеем-заповедником "Щелоковский хутор" продолжится подготовка ландшафтной оперы "Покрова" к открытию музея после реконструкции.

Напомним, 15 февраля заведующая нижегородским "Арсеналом" Анна Гор была назначена замдиректора Пушкинского музея. Новым руководителем Арсенала назначен Александр Комаров, ранее занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить выставку "Пермские боги".