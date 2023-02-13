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Экономика

Дума Нижнего Новгорода одобрила увеличение доходной и расходной частей бюджета города

21 февраля 2023 11:20  [101] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали внесение изменений в бюджет города на текущий год и плановый период 2023–2024 годов.

Согласно информации, доходная часть бюджета увеличена на 3 млрд 479,3 млн руб., из которых межбюджетные трансферты - 3 млрд 475,4 млн руб., собственных доходы - 3,9 млн рублей.

Расходы же увеличены на 4,3 млрд рублей. Дефицит увеличен на 820,7 млн рублей. Его планируется погасить за счет остатков средств межбюджетных трансфертов 2022 года в сумме 814,6 млн руб. и за счет неиспользованных остатков собственных городских средств в сумме 6,1 млн руб.

Средства будут направлены на благоустройство, содержание и строительство дорог, реконструкцию станции аэрации, ликвидацию свалок, переселение нижегородцев из аварийного жилого фонда, капремонт, строительство водопровода в деревне Новопокровское и другое.

Также по инициативе депутатов 2,7 млн рублей направлены на поддержку учреждений образования и культуры. 

Таким образом, доходы бюджета Нижнего Новгорода составляют более 52,1 млрд рублей, расходы - более 55,2 млрд рублей, дефицит - более 3 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду выделят почти 2 млрд рублей на развитие исторического центра.

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Теги:
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