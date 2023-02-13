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Нижегородцы могут высказать свои пожелания о благоустройстве парка им. 1 мая. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.
Согласно информации, развитие парка будет проходить в сотрудничестве горожан, экспертов, резидентов территории и администрации Нижнего Новгорода.
Обсуждение основных проблем территории и пожелания по проекту будут обсуждаться в несколько этапов.
Так, каждый желающий может заполнить онлайн-анкету, в которой можно оставить свои пожелания по благоустройству.
Затем 1 марта в 18:00 в школе №96 на улице Обухова,52 пройдут общественные обсуждения. Стоимость благоустройства и его сроки будут определены после разработки плана развития парка.
Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.
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