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Общество

Нижегородцы могут высказать свои пожелания о благоустройстве парка им. 1 мая

21 февраля 2023 15:40  [108] Общество

Фото: Институт развития городской среды

Нижегородцы могут высказать свои пожелания о благоустройстве парка им. 1 мая. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, развитие парка будет проходить в сотрудничестве горожан, экспертов, резидентов территории и администрации Нижнего Новгорода. 

Обсуждение основных проблем территории и пожелания по проекту будут обсуждаться в несколько этапов.

Так, каждый желающий может заполнить онлайн-анкету, в которой можно оставить свои пожелания по благоустройству.

Затем 1 марта в 18:00 в школе №96 на улице Обухова,52 пройдут общественные обсуждения. Стоимость благоустройства и его сроки будут определены после разработки плана развития парка.

Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.

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Теги:
Благоустройство
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