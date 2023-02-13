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Общество

Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района

16 февраля 2023 16:46  [137] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, старт торжественных мероприятий к юбилейной дате был дан в театре "Вера".

По словам Юрия Шалабаева, Канавинский район за последние годы стал местом притяжения нижегородцев из других районов и многочисленных туристов. К юбилею в районе появится новый сквер, подробности о котором будут сообщены позже, а также благоустроят парк 1 мая.

Также в течение всего года будет проходить праздничная программа.

Глава Канавинского района Олег Алешин рассказал, что в этом году работа по благоустройство будет проводиться не только в рамках юбилейных мероприятий. Так, в рамках нацпроектов обновят 5 общественных пространств, дороги, в районе также появятся новые детские и спортивные площадки.

Напомним, в 2022 году к 90-летию был обновлен логотип Автозаводского района.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район
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