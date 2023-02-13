Фото:
Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, старт торжественных мероприятий к юбилейной дате был дан в театре "Вера".
По словам Юрия Шалабаева, Канавинский район за последние годы стал местом притяжения нижегородцев из других районов и многочисленных туристов. К юбилею в районе появится новый сквер, подробности о котором будут сообщены позже, а также благоустроят парк 1 мая.
Также в течение всего года будет проходить праздничная программа.
Глава Канавинского района Олег Алешин рассказал, что в этом году работа по благоустройство будет проводиться не только в рамках юбилейных мероприятий. Так, в рамках нацпроектов обновят 5 общественных пространств, дороги, в районе также появятся новые детские и спортивные площадки.
Напомним, в 2022 году к 90-летию был обновлен логотип Автозаводского района.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+