Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, старт торжественных мероприятий к юбилейной дате был дан в театре "Вера".

По словам Юрия Шалабаева, Канавинский район за последние годы стал местом притяжения нижегородцев из других районов и многочисленных туристов. К юбилею в районе появится новый сквер, подробности о котором будут сообщены позже, а также благоустроят парк 1 мая.

Также в течение всего года будет проходить праздничная программа.

Глава Канавинского района Олег Алешин рассказал, что в этом году работа по благоустройство будет проводиться не только в рамках юбилейных мероприятий. Так, в рамках нацпроектов обновят 5 общественных пространств, дороги, в районе также появятся новые детские и спортивные площадки.

Напомним, в 2022 году к 90-летию был обновлен логотип Автозаводского района.