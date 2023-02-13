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Общество

Лучших дворников выбрали в каждом районе Нижнего Новгорода

22 февраля 2023 11:21  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лучших в зимней уборке дворников выбрали в каждом районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Согласно информации, победившие дворники примут участие в городском этапе конкурса. В конце февраля конкурсная комиссия проверит качество уборки на подведомственных им территориях.

Всех участники городского этапа получат дипломы и ценные подарки. Награждение пройдет в конце мая.

В Ленинском районе лучшим дворников стал Денис Самочкин, в Приокском - Наталья Данилычева, в Канавинском - Андрей Воронов, в Советском - Анна Сибирцева, в Нижегородском - Мардон Батиров.

Жители Автозаводского района лучшим дворником признали Людмилу Коновалову, Московского - Ирину Минину, Сормовского - Марину Карпову, Новинского сельсовета - Владимира Сулимова.

С лучшими дворниками прошлого года можно ознакомиться по ссылке.

Также напомним, что в августе 2022 году лучшим ТСЖ Нижнего Новгорода было признано "Тимирязева, 44".

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Теги:
дворники
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